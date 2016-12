JANUAR

Flüchtlingskids terrorisieren Europa!

Europol schlägt Alarm: 10 000 000 unbegleitete Flüchtlingskinder ziehen marodierend durch Europa und verbreiten Angst und Schrecken, zumindest in den Birnen besorgter Bürger, und das vor allem, weil niemand genau zu wissen scheint, was diese kleinen Bastarde so allerhand anstellen. Das Phänomen war erst Anfang Januar ins Bewußtsein der Öffentlichkeit gerückt, als bundesweit tausende orientalisch gekleidete Kinder gleich reihenhausweise Landfriedensbruch begingen, um die Süßigkeitenvorräte unbescholtener Bürger zu plündern. Befürchtet wird nun, daß die kleinen Racker mit dem so erbeuteten Naschwerk deutsche Kinder in Parks oder Kitas anlocken könnten, um sie für die Jugendabteilungen von Terrorgruppen als sogenannte "Dschihakids" anzuwerben. Dort würden sie dann, so die Befürchtung, ohne hinreichende Schulung zu menschlichen Kanonenkugeln "ausgebildet". Berichtet wird auch von kriminellen Klingelmännchenaktionen, bei denen die Flüchtlingsbälger, wie kürzlich in Duisburg oder Düsseldorf geschehen, einen stark sehbehinderten oder blinden Rentner zunächst an die Haustür locken, um dann blitzschnell eine menschliche Pyramide (!) zu bilden und dann schließlich über den Schornstein in die Wohnung einzusteigen. Die Banden könnten auch Abwasserkanäle oder Fernwärmeleitungen nutzen, um Hehlerware oder Schreckschußpistolen zu verteilen und zu Geld zu machen, so ein Europol-Sprecher. Gewarnt wird auch vor mit Sprengstoffgürteln versehenen Kleinkindern, die möglicherweise an Bahn- oder Flughäfen in mit Nummernschlössern gesperrten Rollkoffern abgestellt worden sind. Die Lage wird weiter beobachtet.



FEBRUAR

Bushido vorbestraft

Nach einem Strafbefehl über 135 000 Euro wegen Steuerhinterziehung herrscht bei Bushido ("Ich hab Polizei") große Freude. Jahrelang hatte der nun als vorbestraft geltende Rapper versucht, gegen sein Saubermann-Image als verheirateter Familienvater anzukämpfen. Trotz medienwirksamer Auftritte im kleinkriminellen Milieu als Bundestagspraktikant des ehemaligen CSU-Innenministers Hans-Peter Friedrich scheiterte der Ehrenbambi-Preisträger 2011 bisher an seiner grundsympathischen Art und konnte nicht sich in der von den Macho-Attitüden eines Florian Silbereisen geprägten Rap-Szene etablieren. Bekannte Gangsta-Größen beglückwünschten Bushido zu seiner Verurteilung und hießen ihn in ihren Reihen willkommen. Kollegah Uli Hoeneß: "Der Hurensohn hat Potential. Jeder fängt schließlich mal klein an."



MÄRZ

Die schlimmsten Krankheiten unserer Politiker im Überblick

Frauke Petry: Völkisch-Syndrom

Horst Seehofer: AfDritis

Thomas de Maizière: Überwachungswahn

Frank-Walter Steinmeier: Morbus Langeweile

Winfried Kretschmann: Frisurengeschwür

Wolfgang Bosbach: Talkshowsucht

Sahra Wagenknecht: Linksallergie

Alexander Gauland: Nachbarschaftsphobie

Christian Lindner: Fünfprozentschwäche

Joachim Gauck: Heul- und Stinkfieber

Sigmar Gabriel: SPD-Geschwulst

Angela Merkel: Horst Seehofer

