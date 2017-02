Daß gegen Sie jetzt auch wegen Betrugs ermittelt wird, weil Sie in Ihrer Zeit als VW-Chef vielleicht einen Hauch mehr von den Abgasmanipulationen bei Volkswagen wußten, als Sie heute zugeben mögen, soll uns hier nicht weiter beschäftigen. Was uns aber brennend interessiert: Die Heizanlage, die der fürsorgliche Konzern nach »Spiegel«-Informationen für etwa 60 000 Euro in Ihrem Gartenteich einbauen lassen mußte, damit es Ihre geliebten Koi-Karpfen im Winter schön warm haben – die wird doch wohl nicht von einem stinkenden, qualmenden Dieselmotor betrieben?

Würde Ihnen sonst sofort die Tierschützer auf den Hals hetzen: Titanic