warst Du angesichts der neu aufgelegten Biographie »Diana: Her True Story – In Her Own Words«, die den Auslöser für die Bulimie der Prinzessin offenbart haben soll: ein stichelnder Kommentar Prinz Charles’ über Dianas pummelige Hüften. Schließlich sind Eßstörungen in erster Linie etwas, das nervenschwache Frauen sich aneignen, um überflüssige Pfunde loszuwerden, nicht wahr? Und die nicht enden wollende Schikane hauptberuflich krimineller Brechreizmagazine Deines Zuschnitts hatte mit Dianas Elend sicher auch nichts zu tun. Hätte sie doch nur schon Deinen Artikel »Macht Sprudelwasser etwa dick?« (Antwort: ja) lesen können!

Muß etwas würgen: Titanic