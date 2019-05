Österreich schreibt "Zehn Gebote" für Asylbewerber

Niederösterreich plant die Einführung sogenannter Wertekurse, in denen Asylbewerber unter anderem die "Zehn Gebote der Dankbarkeit" gegenüber der Alpenrepublik lernen sollen, so Gottfried Waldhäusel (FPÖ) im Gespräch mit der "Welt". Gebote wie "Du sollst Österreich gegenüber Dankbarkeit leben" sollen dazu auffordern, sich etwa in Fragen der Kindererziehung an den herrschenden Gesetzen und Bräuchen Österreichs zu orientieren, um ein kultiviertes Miteinander zu ermöglichen. Nur so ließe sich gewährleisten, dass ein jedes Kind nach Sitte und Brauch bis zu seinem dreißigsten Geburtstag über quasimafiöse Staatsstrukturen in eine autoritäre Führungsrolle in Politik und Wirtschaft gelangen kann. Die ersten ausformulierten Gebote zum Schutz der österreichischen Kultur lauten darüber hinaus "Du sollst granteln", "Du sollst keinen Führer neben mir haben" und "Du sollst den Pferdeleberkäse ehren".