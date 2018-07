Nur kein Gedäh! – von Martin Knepper

Was machen wir mit unseren Körpern

Was machen wir mit unseren Körpern, wenn wir sie vom Schmutz befreit und in Stoff gehüllt haben? Wir setzen sie vor Rechner und lassen sie Knöpfe drücken: Knöpfe, kleiner als unser größtes Muttermal. Das wird in einer Evolution münden. "Wir werden verwandelt werden", sagt Paulus – so wie die Autos, die er nie gefahren hat. Die haben einstmals ausgesehen wie Lebkuchendosen aus der Zeit, als Nürnberg noch kein Outlet-Center für Ex-Nazis war. Karbidlampen mit Prismenglas, messingne Felgen, das Armaturenbrett ein ganzer Regenwald, und dann der Schwung der Radkästen! Wir aber sind im Netz so unerlöst geparkt wie kugelige Stadtmobile, die kaum beschmutzt an jeder Ecke lauern, und hoffen, dass sie irgendwer mit seiner App erlöst und von der Stelle bringt.