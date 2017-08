Nur zehn mickrige Tage haben Sie im Weißen Haus als Trumps neuer Kommunikationschef verbringen dürfen, bis dieser Sie, noch vor Ihrem eigentlichen Amtsantritt, wieder geschaßt hatte. Die Folge: Soziale wie klassische Medien übergossen Sie eimerweise mit Hohn und Spott. Doch an einer solchen Hexerjagd möchten wir uns nicht beteiligen! Vielmehr haben wir im »New Yorker« ein Zitat von Ihnen gefunden, das Sie nicht als totalen Versager auszeichnet. Nämlich dieses: »The Mooch ist erst seit einer Woche da, aber er wird hier sehr schnell aufräumen.« Und solange Sie damit Ihr Büro gemeint haben, haben Sie zumindest diese eine Absicht in nur wenigen Tagen in die Tat umgesetzt.

Und dafür bekommen Sie Lob und Anerkennung von Ihren Spin-Doktoren der Titanic