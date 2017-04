Wie furchtbar, daß »der Umgang mit den Spielern in den vergangenen neun, zehn Jahren immer respektloser geworden ist«. O mei! »Die Hemmschwelle, Spieler zu beschimpfen oder zu beleidigen, liegt immer niedriger«, so klagten Sie es »Sport Bild« kürzlich. Und woran’s liegt, wissen Sie, Hummels, der Sie ja mindestens so clever wie der Müller-Thomas sind, auch: »Auf uns, Trainer wie Spieler, projizieren viele Fans ihren Frust und werden ausfallend. Das äußert sich dann eben in Beleidigungen oder, noch schlimmer: sogar in Spuckattacken.«

Nicht, daß wir uns falsch verstehen: Für Fußballfans haben wir ebensowenig übrig wie Sie, Herr Abwehrchef. Daß aber arme Schlucker, die ihr weniges Geld zusammenkratzen, um in einem perversen Eventtempel voller Automarken und der Reklameshow sonstiger Großkonzerne einen Haufen Multimillionäre anzufeuern, bisweilen auch mal frustriert Lust darauf haben, dem Klassenfeind und Ausbeuter auf die Mütze zu spucken, möchten wir nicht mal mit einer gelben Karte ahnden. Geschweige denn als Tätlichkeit strafen.

Aus dem Mittelfeld deklassieren Sie Ihre Dribbler von Titanic