Die aufgrund der gescheiterten Jamaika-Sondierungen bröckelnde Kanzlerinnenschaft Angela Merkels veranlaßte Sie dazu, gewohnt geistreich zu twittern: »Neuerdings heißt es ja, daß Frauen immer gerufen werden, den Schlamassel aufzuräumen, den Männer hinterlassen. Wen ruft man, um hinter einer Frau aufzuräumen?« Gewiß keinen Mann, haha! Männer und Aufräumen! Good one!

Aber im Ernst. Gerade in Ihrem Milieu sollte doch bekannt sein, daß, wenn selbst die Frau nicht aufzuräumen willig ist, es nur eine Lösung geben kann: Migrantinnen. Wenn erst Dilek Arslan, 54, aus Neukölln für fünf Euro die Stunde den Laden schmeißt, sieht die deutsche Verkehrsinfrastruktur in vier Jahren so geleckt aus, daß die Österreicher sich an der Grenztankstelle aus Hochachtung gleich zwei Mautvignetten an die Frontscheibe kleistern.

Würde Ihnen im übrigen gerne mal den Kopf waschen: Titanic