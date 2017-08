Ob die Ausstattung der Bundeswehr wirklich so miserabel ist, wie überall zu lesen, wollen wir vor Ort herausfinden. Im Norden Malis, genauer: in Gao, wo die Tiger-Kampfhubschrauber stationiert sind, treffen wir Major Tom, den für die Tiger zuständigen Dompteur Technischen Bereichsleiter. Der kräftige, bärig-bärtige Mann brüllt mit einer nicht so recht zu ihm passen wollenden Fistelstimme: "Bei uns ist alles tippitoppi, die Hubschrauber sind gut in Schuß, hehe. Ich selbst habe die Bordraketen an ein paar afrikanischen Dörfern getestet und die Rotorblätter mit Kreppband repariert."

Was ist also dran an der Kritik an den Mannen um Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die ihre Truppe als "hoch leistungsfähig, wenn Sie mich verstehen" bezeichnet und daraufhin wie besessen gezwinkert hatte? Hier in Mali scheint die Soldatenwelt jedenfalls in Ordnung: Die Startschwierigkeiten, die man mit dem Tiger in Mali gehabt habe, seien zu 95 Prozent behoben, so der schwitzende Major, der zur Selbstkritik durchaus in der Lage ist: "Die fehlenden fünf Prozent repräsentieren aber eben den Umstand, daß die Dinger halt, na ja, haha, doch irgendwie dauernd abstürzen. Das ist natürlich bedauerlich", räumt Major Tom ein bevor er auf uns schießt.