hast in Deinem Mitteilungskasten ein Foto des niedlichen Playmobil-Martin-Luthers mit der Frage »Herr Luther, was würden Sie heute auf Facebook posten?« versehen.

Weil der Herr Luther verhindert ist, und das, nebenbei, seit geraumer Zeit, möchten wir an seiner Stelle antworten. Natürlich das, was er am besten konnte: antisemitische Hetze und Kacka- und Furzgeschichten nämlich. Und er hätte zweifellos, weil er sich damit bei Facebook unter seinesgleichen befunden hätte, eine Menge Likes dafür erhalten.

These von Titanic