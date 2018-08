Meditation und Markt mit Dax Werner

Männlich, Gamer, Feminismusexperte

Als alter Hase im Startup-Geschäft und Duz-Freund von Carsten Maschmeyer weiß ich es nur zu gut aus eigener Erfahrung: Viele spannende Innovationen und Trends aus den USA schwappen leider erst mit einigem delay herüber nach Old Europe. Ein sehr vielversprechender Trend, der es ausgerechnet in diesem August nach Germany geschafft hat, sind kostenlose Webinars und Hot Takes von weißen männlichen Youtubern zu aktuellen Fragestellungen des Feminismus. Gamer und Streamer verschenken mega die schlauen und mutigen Einschätzungen zu Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, sagen, wie es wirklich ist, superschöne Win-Win-Situ, einfach danke!

Ich wüsste auch nicht, warum sich coole Typen wie der dreißigjährige Youtuber Montana Black aus Buxtehude (1,5 Mio. Abonnenten), der die meiste Zeit des Tages mit 12jährigen im Internet auf Fantasie-Inseln ums Überleben kämpft, nicht adäquat zum Thema Mann und Frau äußern können sollten: 0,5er Energydrink weggeext und schon wird auf Twitters losgeschossen gegen die nächstbeste "verbitterte Emanze, die öffentlich gegen Männer hetzt" (10. August 2018). Weil: "Wer Hass gegen Männer im Internet verbreitet,muss sich nicht wundern,wenn Hass von Männern zurückkommt." Mit so einem intelligenten Typen, der die Sprache der Zielgruppe spricht, arbeitet man doch gern mal ’ne lässige Youtube-Kampagne für Männerdeos, nicht wahr, Axe?

Aber "Monte", so der Spitzname bei den Fäns, ist nicht der einzige mutige Männerrechtler unter den weißen, männlichen Youtubern und Streamern, da gibt es zum Beispiel noch Deutschlands 21.-größten Youtube-Kanal iBlali mit ca. 2,7 Mio. Follis. Der Chef des Kanals, Vik, ist zum Beispiel auch Riesenfan des Wordings "Feminazi" (z.B. hier) und war mit seiner megaluziden Analyse zum Zustand des Feminismus schon vor Jahren seiner Zeit voraus als er "dumme User kritisiert [hat], die ihren dummen Männerhass mit ‚Feminismus‘ rechtfertigten. […] Heute, 2018, ist plötzlich gefühlt jeder der selben Meinung wie ich" (9. August 2018).

Ich sags mal so: Wo stünden wir gesellschaftlich, intellektuell und auch vom Diskurs her, wenn Klartexttypen wie der 25-Jährige Amberger Youtuber "Einfach Manuel" nicht regelmäßig erklären würden, was Feminismus ist und was nicht? "Es gibt 2 Arten von Feministen. Die, die Gleichberechtigung fordern, aber das ist irrelevant da in Deutschland längst Gleichberechtigung herrscht. Und es gibt die, die einfach nur ihren Männerhass ausleben und das ist vergleichbar mit Rassismus." (8. August 2018). 12 Semester Gender Studies in 245 Zeichen runterkondensiert, rattenscharfes Thinkpiece, Champ! Es ist alles so unglaublich geil im Internet, dass es mich manchmal komplett fertig macht.

Alles Liebe und bis in zwei Wochen: Ihr Dax Werner