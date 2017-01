Was ist die Formel 1? »Es ist teilweise eine bekloppte Welt. Es treffen viele Egos aufeinander. Jeder denkt an sich selbst und versucht, sich einen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen. So wie in jedem Business. Aber die Formel 1 ist ein Extremfall, weil sie eine kleine Welt ist, in der viel Geld steckt.« Sie aber wußten sich zu behaupten. Vom Spiegel gefragt, wie Sie damit umgingen, im Schatten von Michael Schumacher zu stehen, antworteten Sie: »Ich mußte mir erst Respekt verschaffen. Ich habe die Leute direkt angesprochen: ›Bitte beachtet uns beide, schenkt mir genauso viel Aufmerksamkeit. Das habe ich verdient‹.«

Chapeau, Rosberg! Wenn man ignoriert wird, einfach lieb um Aufmerksamkeit bitten und dezent darauf hinweisen, daß man es doch auch verdient habe. Da ist es kein Wunder, daß sich einer wie Sie im knallharten Formel-1-Geschäft dadurch Respekt verschafft, daß er zurücktritt!

Respektvolle Grüße Titanic