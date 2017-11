Ein Berliner hat per Zufall die alte Handynummer von Lothar Matthäus geerbt. Wie der 29jährige Tom Parol dem Portal "Sportbuzzer" verriet, trudeln auch nach anderthalb Jahren täglich bis zu 20 Anrufe für den deutschen Rekord-Ex-Ehemann bei ihm ein, nicht selten mit amoralischen Offerten: "Es ist mittlerweile schon recht nervig, immer diesen Hoeneß, wo einem ständig mit einem Jobangebot beim FC Bayern München in den Ohren liegt, abzuwimmeln und klarzumachen, wer ich in Wirklichkeit bin." Matthäus selbst war für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen. Am anderen Ende der Leitung meldete sich lediglich ein gewisser Tom Parol.

