Deinen Ehrgeiz, bei der Abwicklung sprachlich-grammatischer Standards voranzugehen und etwa die olle Vorvergangenheit als ja so was von vorvergangen über Bord zu schmeißen, begrüßen wir schon darum, weil dabei so präzise Sätze wie der hier herausspringen: »Gerade wurde in Günzburg ein Lkw-Fahrer zu 90 Tagessätzen und einem Monat Fahrverbot verurteilt, er stieg aus und filmte mit seinem Smartphone.«

Stellen wir uns das vor: Ein Lkw-Fahrer fährt im Lkw in den Gerichtssaal, wird wegen Gaffens zu 90 Tagessätzen verurteilt, steigt aus und filmt den Richter. Oder ist er direkt nach dem Urteil ausgestiegen und lebt jetzt als Aussteiger auf Samoa? Was wir ausschließen können, ist, daß der Lkw-Fahrer ausgestiegen war und einen Unfall mit seinem Smartphone gefilmt hatte, wofür er hernach verurteilt wurde; denn wenn es so gewesen wäre, dann hätte es Deine Karin Steinberger schließlich hingeschrieben. Denn sie kann ja schreiben; sonst wäre sie ja nicht bei, SZ, Dir!

Steigt langsam aus: Titanic