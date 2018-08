Schnappschüsse

Leute,

Achtung, Achtung, aufgepasst, es geht wieder los, macht euch warm, es ist soweit, passt auf, schützt euch, bei diesen Temperaturen und so weiter. Sie fliegen jetzt wieder viel um euch herum, wollen zuschlagen, wollen euch kriegen und dann kommt das Geräusch und zack, ist es zu spät: Ihr wurdet fotografiert. Die Foto-Faschos sind euch auf den Spuren, unterwegs, dabei und sie wollen alles dokumentieren, den Sommer ihres Lebens und euch, die sich darin verirrt haben. Denn wie besonders gut gelingen immer diese Bilder vom Imparksitzen: da in der Mitte verschiedene Saufflaschen wegen Exzess und vertrocknetes Baguette und Cherrytomaten und Melone und der Grinder und die ganzen Menschen, die gerade auf ihr Handy starren, jemandem zuhören und dabei fies gucken, sich den Rücken kratzen, im Busch ficken und einer Person am Bildrand fällt immer garantiert beiläufig eine ihrer Titten raus und die Scheide blitzt aus den Shorts. (Mir. Bitte die Fotos aus dem Facebook-Ordner "geile Leude 2018" entfernen, Sebastian.)

Aber auch, wenn man keine Freunde hat, kann es einem passieren. Man landet dann im Hintergrund von Instagram-Stars, während man sich schön einen abpopelt und seine Doppelkinne zählt (2), und die wieder irgendwelche Sneakers auf heruntergekommenen Bänke abstellen. Und irgendjemand zoomt dann ran und macht davon einen Screenshot, also vom Popelnden und zack, ist man schon wieder ein Meme. Haha, wie lustig Leute auf Fotos gucken! Und es geht immer so weiter, komm, hier ich fotografier dich mal, ach komm, es ist nur für die Kathi (und alle Kathis der ganzen Welt). Ungefragt, uneinverstanden wird alles wegfotografiert, was geht. Und wenn es etwas gibt, das ich im Internet sehen möchte, dann sind es EURE Kinder beim Badespaß. EURE Kinder, die ich gar nicht kenne, weil ich euch gar nicht kenne, aber ihr habt es ja schön öffentlich gepostet, also sind es jetzt auch meine Kinder. Bei einem Konzert letztens hab ich einen gesehen, der hat ständig den Bildschirm fotografiert, auf dem das Bühnengeschehen gezeigt wurde. Und hinter ihm stand einer, der hat wiederum den kleinen Bildschirm abfotografiert, auf dem der große Bildschirm zu sehen war und so ging es immer weiter. Dann hab ich alle umgeschubst und sie sind umgefallen wie beim Domino und das Video davon hab ich an "Upps! – Die Pannenshow" geschickt und eure Kinder finden’s geil.