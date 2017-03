Wie es auf Ihren Tourneen so zugeht, ließen Sie uns auch mal wissen: »Da sitzen Leute aller Altersgruppen im Saal. Es kommt immer wieder vor, daß jemand umkippt.« Was freilich ein natürlicher Abwehrmechanismus des menschlichen Körpers ist. Aber weiter: »Ich packe sofort selbst mit an, wenn ich näher dran bin als die Sanitäter, weil schnelle Hilfe das Wichtigste ist.« Und das macht Ihnen auch noch Spaß! Einen regelrechten Glücksmoment hätten Sie während einer TV-Aufzeichnung erfahren: »Kurz nachdem ich dort gezeigt hatte, wie jeder die Herzdruckmassage beginnen kann, fiel der Vater einer Familie mit Herzinfarkt um, und Frau und Sohn haben alles richtig gemacht.« Und Sie standen als zufrieden nickender Medizinalrat daneben, »fein, fein!« rufend? Gute Güte, als wäre der arme Mann nicht schon genug gestraft gewesen!

Wissen Sie was, Hirschi? Kippen Sie doch bei Ihrem nächsten Auftritt als Höhepunkt selbst aus den Latschen! Die Geldstrafen für Ihr Publikum wegen unterlassener Hilfeleistung spendiert liebend gerne Titanic