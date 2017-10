Über das neue Album der Band Arcade Fire schwadronierten Sie: »Was soll hier, so postmodern verspiegelt, transportiert werden? Daß die brüllende Fülle an Serien, Songs, Instagram-Bildern, Katzenclips, Politiker-Soundbites und Terror-News in Wahrheit ein Vakuum erzeugt, ein Spiegelkabinett, in dem wir alle noch kein Koordinatensystem haben – und daher zu ersticken drohen. Hirntot im Kaleidoskop.«

»Wir« ersticken also, weil »wir« im Spiegelkabinett mal wieder kein Koordinatensystem dabeihaben? Kann es, Borcholte, sein, daß Sie sich auf Ihrer Kopfkirmes im Metaphernspiegelkabinett die Birne gestoßen und danach, ob mit Koordinatensystem oder ohne, den Ausgang nicht mehr gefunden haben? Oder ist da oben bei Ihnen sowieso nur ein Vakuum?

Dann wollen nichts gesagt haben: Ihre noch nicht ganz Hirntoten von Titanic