Land Berlin kauft 670 Wohnungen

Das Land Berlin ist einem Immobilienunternehmen zuvorgekommen und hat 670 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee erworben. Auf diese Art wolle man dem nach wie vor wachsenden Zulauf in die Hauptstadt begegnen. "Der Partytourismus wird immer mehr", konstatiert Michael Müller am Rande einer Veranstaltung. "Deshalb werden wir alle 670 Wohnungen auf Airbnb anbieten, um die vielen Partytouristen unterzubringen, die so wichtig geworden sind für unsere Stadt." Die dadurch erzielten Einnahmen wolle man für den Ausbau der Berliner Infrastruktur verwenden. "E-Bierbikes, neu angelegte Wege für Rollkoffer, Späti-Ausbau, öffentliche DJ-Pults in Parks – alles ist denkbar!" juchzt Müller und nimmt einen großen Schluck aus einer Rotkäppchenflasche.