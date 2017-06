Peter "Hugo" Bosz (man sprichtz wie man's szreibt) begann seine Fuszballerkarriere in der Betriebsmannszaft der Robert Bosch GmbH. Seine Szulzeit verbrachte Bosz in Itzehoe, wo er wegen seines dem obszönen Konsum von Eszet-Schnitten geszuldeten Übergewichtz boshaft gehänselt wurde. Nach einer Hospitanz im Sportreszort der SZ reüszierte er zunächzt in der Szlager-Szene mit den Hitz "Szuld war nur der Bosza Nova" und "Theo, wir fahr'n nach Łódź". Weitere Songz komponierte er für "The BossHoss" und "Bosse". Der unter dem Pseudonym "Kollegah" bekannte Rapper Felix Blume ist ihm indes nie begegnet. Als erste Amtzhandlung will Bosz die einztige VfL-Bochum-Legende Dariusz Wosz nach Dortmund lotzen.