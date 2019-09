Kunst im Fußballstadion

300 Bäume sind derzeit im Fußballstadion in Klagenfurt zu sehen. Es handelt sich dabei um eine Kunstinstallation des Schweizers Klaus Littmann, der damit kritische Fragen stellen will (War der Ball im Tor? War das Abseits? Schiri, bist du blind oder was?). Auch in Deutschland sind demnächst spektakuläre Installationen in Fußballstadien geplant. TITANIC liegt die Projektliste vor.

Schalke: Clemens Tönnies stellt in der Veltins-Arena 04 ein Atomkraftwerk auf, gesponsert von seiner Holding

München: In der Allianz-Arena werden Steuerunterlagen von Uli Hoeneß ausgelegt

Dortmund: 180 000 Nazis aus dem Stadtteil Dorstfeld zeigen im Signal-Iduna-Park den Hitlergruß

Köln: Auf dem gesamten Rasen werden Schals mit dem Aufdruck "1. FC Köln Champions-League-Sieger 2015 bis 2020" ausgelegt

Chemnitz: Eine goldene Hitler-Statue wird im Stadion des Chemnitzer FC präsentiert

Hamburg: Im Volksparkstadion werden alle ca. 7000 Trainer der vergangenen zehn Jahre aufgestellt