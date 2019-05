Konstanz beschließt Klimanotstand

Als erste deutsche Stadt hat Konstanz am Bodensee den Klimanotstand ausgerufen. Dabei sind andere Orte bereits weitaus schlimmer von den Folgen des globalen Klimawandels bedroht. Ist man in Bitburg, Radeberg, Warstein und Erding mit hohen Pegeln bereits bestens vertraut, herrscht in Chemnitz und Dresden akute Untergangsstimmung aus Furcht vor Flutwellen aus Richtung Mittelmeer. Während Menschen in Dessau und Kleve einer erhöhten Brandgefahr ausgesetzt sind, stieg in Bremen bereits Anfang Januar den Bildern einer Überwachungskamera zufolge die Niederschlagsmenge um 1. Verheerend ist die Situation auch in Hannover, wo bereits ganze Stadtteile der zunehmenden Verödung anheim gefallen sind. Am schlimmsten jedoch hat es mal wieder die Bundeshauptstadt erwischt. Berlin sterben schon seit Jahren seine Eisbären weg.