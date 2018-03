wollten in der »Länderzeit« aus einem nicht von einer Kirche, sondern dem Humanistischen Verband betriebenen Hospiz in Berlin klären, »wie das geht, atheistisch zu sterben«. Da wir den Rest Ihrer ziemlich langen Sendung leider nicht verfolgt haben, treibt uns die Frage um: Hat Ihnen ein Atheist aus dem Jenseits seine Erfahrungen schildern können? Wenn ja, haben Sie das gewonnene Wissen schon teuer an die eine oder andere Kirche verscherbeln können?

Oder sind Sie inzwischen wegen Blödheit kaltgestellt worden?

Fragt, auf ewig lebendig, Ihre Titanic