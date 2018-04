Ärzten aus den USA ist es erstmals gelungen, sowohl einen Penis als auch den zugehörigen Hodensack zu transplantieren . Der Empfänger Julian R. möchte seinen vollen Namen nicht preisgeben, verrät aber, daß er beruflich in der Medienbranche tätig ist. Vom anonymen Spender Kai D. weiß Julian R. nur, daß jener von seinem nun weitergereichten Glied ausgiebig Gebrauch gemacht hat: "Sicher, ein paar Verschleißspuren hat das Ding schon, aber alles in allem bin ich sehr zufrieden und fühle mich jetzt immerhin ein sehr kleines bißchen männlicher!"

Außerdem werde Julian R. den Verdacht nicht los, sein neues Gemächt bereits irgendwo gesehen zu haben: "Das Teil kommt mir beinahe wie ein alter Bekannter vor, als hätte ich es früher schon häufiger in Händen gehalten!" Bei aller Freude seien allerdings bereits einige veränderte Verhaltensweisen aufgefallen: "Wenn zum Beispiel frühreife Töchter von Mitarbeiterinnen durch den Flur laufen, schlägt das Ding sofort aus."

Ansonsten ist Julian R. aber rundum glücklich: "Ich habe dem Spender versprochen, daß ich sein Vermächtnis ganz in seinem Sinne hegen und pflegen und einsetzen werde." Daß die Operation so gut verlief, freut auch die Götter in Weiß: "Wir hoffen, daß der junge Mann nun wieder nahezu normal auf Unfallopfer urinieren kann", so die Ärzte.