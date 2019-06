Julia Klöckner entschuldigt sich

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich jetzt dafür entschuldigt, dass sie in einem Video den Konzern Nestlé dafür gelobt hat, den Zucker-, Salz- und Fettgehalt in seinen Produkten verringert zu haben. Die CDU-Politikerin hatte zuvor heftige Kritik auf sich gezogen, weil sie in einem Clip gemeinsam mit dem Deutschlandchef des Unternehmens auftrat. "Das war nicht richtig, Nestlé auf diese Weise zu würdigen und die anderen tollen Konzerne, die sich für gesunde Ernährung stark machen, mit keinem Wort zu erwähnen", ließ Klöckner wissen. Diesen Fehler werde sie künftig nicht mehr wiederholen. Deshalb plant ihr Ministerium in den kommenden Monaten weitere Videos – zunächst mit Coca-Cola, Unilever und Danone, später auch mit Kellogg's, Kraft Heinz und Chappi. Andere Minister der Bundesregierung wollen ihrem Beispiel folgen und ebenfalls Videos produzieren. So möchte beispielsweise Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den Eindruck entkräften, er setze sich für Autokonzerne ein. "Das ist natürlich Quatsch!", sagte Scheuer. Ihm lägen auch viele andere Konzerne am Herzen. "Die alle aufzuzählen, würde Tage dauern. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe noch wichtige Termine bei Siemens, Bosch, Bayer, Telekom und Heckler & Koch."