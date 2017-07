In Ihrem Editorial schrieben Sie neulich über schwindende Konzentrationsfähigkeit durch die ständigen elektronischen Ablenkungen: »In der Arbeitswelt führt das zu Leistungs- und Qualitätsminderung.« Konzentration lasse sich jedoch trainieren wie ein Muskel. Und so schließen Sie: »Für meinen Geist jedenfalls ist der Konzertsaal das beste Fitnessstudio.« Also erst mal ein bißchen Adagio zum Eingrooven, dann mit Allegro ma non troppo das Kurzzeitgedächtnis anspannen, per kraftraubendem Presto con moto die Aufmerksamkeit maximal fokussieren, bei einem heiteren Scherzo lockere Ausblendungsübungen machen, noch mal Presto con moto zum Auspowern und abschließend ein beruhigendes Largo moderato, um zu entspannen? Oder können Sie sich einfach auch in Ihrer Freizeit nicht von der Arbeit lösen? Dann gehen Sie doch nächstes Mal einfach zu Deep Purple, dem Piranhatauchen für den Geist!

