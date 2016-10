daß Sie da etwas grundsätzlich nicht verstanden haben? Sie stammen in der 14. Generation von Martin Luther ab, leiten deshalb auch den Verein der Lutheriden, in dem sich rund 200 Nachkommen Luthers zusammengeschlossen haben, und erzählen das auch dem Deutschlandfunk, wenn’s sein muß. Wer Mitglied in Ihrem Club werden möchte, muß nicht evangelisch sein, sollte aber einer christlichen Gemeinschaft angehören. Er darf also auch katholisch sein? Und das, Priesmeier, verstehen Sie darunter, »Geist und Sinn« Martin Luthers zu erhalten? Vermutlich betreiben Sie auch einen schwungvollen Ablaßhandel und legen im Fegefeuer die Holzscheite nach? Das wäre für heute jedenfalls eine der Thesen der Ketzer auf der Titanic