Ist die Fahrprüfung zu schwer? – Jetzt selbst testen!

Immer mehr Fahrschüler in Deutschland fallen durch die Prüfung, vor allem die Theorie bereitet den jungen Leuten Schwierigkeiten. Ist die Prüfung womöglich zu schwer? Machen Sie den Test – und versuchen Sie, die folgenden Original-Fragen aus der aktuellen Theorieprüfung zu beantworten:

1) Wie viele Räder hat ein Auto?

a) 100

b) Wenn das Ersatzrad dazuzählt, dann ungefähr 2,7545

c) Porsche oder Audi?

2) Greta Thunberg überquert vor Ihnen den Zebrastreifen. Wie reagieren Sie?

a) Ich rufe die Polizei und zeige sie an, weil sie wieder die Schule schwänzt

b) Ich überfahre sie – ich darf das, ich bin CDU-Generalsekretär

c) Ich denke mir: "Arme Greta, muss zu Fuß laufen – ist wohl durch die Führerscheinprüfung gefallen, diese kleine Besserwisserin, naja, hat sie nicht anders verdient, hehe!"

3) Sie fahren an einer Grundschule vorbei. Wie schnell dürfen Sie maximal fahren?

a) 150 km/h – langsamer kann mein Auto nicht, sonst geht es kaputt

b) So schnell wie ich will – in Deutschland gibt’s ja kein Tempolimit

c) Wenn die Schule an einer Autobahn liegt, dann 300 km/h

4) Sie stehen mit Ihrem Auto an einer roten Ampel. Wann dürfen Sie weiterfahren?

a) Sobald ich mit der Whatsapp-Nachricht fertig bin

b) Wenn ich Lust dazu habe

c) Ich "stehe" nie an einer roten Ampel

5) Ein Radfahrer fährt vor Ihnen und Sie wollen Ihn überholen. Was müssen Sie beachten?

a) Wieso ich??? ER!!!1!!11!!

b) Ich sollte möglichst langsam überholen, denn er muss auf jeden Fall bemerken, wie ich ihm den Mittelfinger zeige

c) Radfahrer? Sind das diese Esel mit den albernen Helmen? Hahahaha...

Auflösung: Glückwunsch, Sie würden die Prüfung* problemlos bestehen!

* zum Idioten