Ihrer präsidialen Pflicht kamen Sie wie stets superb nach, als Sie das durch Hurrikan Maria verwüstete Puerto Rico besuchten, dort wie ein Karnevalsprinz ein paar Packungen Küchenrollen als Soforthilfe in die Menge von Opfern warfen und diese trösteten: »Wenn ihr euch eine echte Katastrophe wie Katrina anschaut, bei der Aberhunderte Menschen gestorben sind, und wenn ihr dann seht, was hier geschehen ist – wie viele Tote hat es gegeben? Sechzehn gegen Tausende!«

Genau, die sollen sich mal nicht so anstellen, diese Insulaner, die ja zudem letztlich trotz US-Bürgerschaft so etwas wie Latinos sind, nun wegen schlechtem Wetter wehklagend dasitzen und dann auch noch »wollen, daß alles für sie erledigt wird«, wie Sie am Wochenende zuvor via Twitter wissen ließen, aus einem Ihrer Golfclubs heraus.

Alles richtig gemacht also, nur: Ihr anschließender Auftritt in Las Vegas, wo Sie die Opfer des Musikfestivalmassakers besuchten, wirkte dann doch etwas inkonsequent. »Wir stehen an eurer Seite, um zu helfen, euren Schmerz zu tragen. Ihr seid nicht allein«, fielen Sie dort in geradezu puertoricanische Jammerei. Mußte das denn sein? Mensch, Trump, wie viele Tote hat es da noch gleich gegeben? Gerade mal 58? Schauen Sie sich dagegen mal eine echte Katastrophe an, wie eben Katrina – oder die Fotos von Ihnen beim Golfspielen. Oder halt Ihre ganze bisherige Amtszeit.

In Katastrophenfragen versiert: Titanic