Da saßen Sie nun wie bestellt und abgeholt in den Tagesthemen und durften, als von linken Tälern (»Konkret«) zu rechten Gipfeln (Herausgeber der »Welt«) aufgestiegene Gestütbesitzerlegende, zum 50. Todestag Dutschkes über 1968 räsonieren; und freilich auch darüber, daß Karl-Heinz Kurras, der Mörder Benno Ohnesorgs, ein »Stasi-Agent« gewesen sei.

Die Stasi schuld an ’68, RAF, ja letztlich auch an Jockel Fischer: fein. Komisch dann allerdings, daß der bundesdeutsche Vorzeigerechtsstaat den IM Kurras trotz dickster Ungereimtheiten und belastender Zeugenaussagen zweimal freisprach; weil er ihn nämlich für einen aufrechten deutschen Polizeimann hielt, der annehmen durfte, in Staatsnotwehr zu handeln, als er einem ungewaschenen, unbewaffneten und unschuldigen Studenten nach Väter Sitte in den Hinterkopf schoß.

Bleiben Sie, Aust, bitte gesund; denn was Ihnen zum 100. Todestag des Führers, im Grunde ja ebenfalls ein Stasi-Opfer, so alles einfallen wird, möchte dann zu gern erfahren: Titanic