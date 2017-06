»Es geht«, halfen Sie derselben SZ souverän bei der Orientierung, »bei der Bundestagswahl auch um die Zukunft der westlichen Welt. Diese befindet sich offensichtlich in der Krise … In Frankreich feiert der Front National mit Marine Le Pen Erfolge – wenn auch der erste Wahlgang nicht ganz so dramatisch ausgegangen ist wie befürchtet. In der Türkei errichtet Präsident Erdoğan eine ausgewachsene Diktatur. Hinzu kommt Donald Trump, ein politischer Amokläufer im Weißen Haus. Man kann 2017 keinen Wahlkampf machen, als befänden wir uns im seligen Entenhausen und es ginge nur um Steuersenkungen für die einen oder die anderen.«

Und da wir uns nicht im seligen Entenhausen befinden, sondern zwischen dramatisch ausgewachsenen Amok-Diktaturen, sollen wir nicht aus den falschen Gründen zur Wahl: »Wer beim Wählen vor allem an seine eigenen Probleme denkt und sich dafür Lösungen von der Politik erhofft, sollte sich vor Augen halten, daß sich jede Veränderung der Weltlage auch unmittelbar auf ihn auswirkt. Wenn es zu größeren Auseinandersetzungen in der Welt kommt, betrifft das den Hartz-IV-Empfänger in der Provinz genauso wie die Club-Mate-Trinkerin in Berlin-Prenzlauer Berg. Es geht bei diesem Wahlkampf jedenfalls um mehr als Klassenfragen. Natürlich gibt es in der westlichen Welt nach wie vor Armut. Aber ich glaube nicht, daß sie momentan unser größtes Problem ist.«

Also das Ihre ja nun sowieso nicht, und freilich mußte die SZ da doppelt dumm fragen: »Unterschätzen Sie die soziale Frage nicht dramatisch?« Und Sie so: »Für uns alle, für uns als Gesellschaft, ist das größte Problem die Tatsache, daß uns gerade von zwei Seiten her der Kontinent angezündet wird – im Westen liebäugelt Le Pen mit dem Feuer, im Osten sind mit Putin und Erdoğan zwei ausgemachte Zündler an der Macht. Und darauf, daß Amerika abermals zum Löscheinsatz über den Atlantik eilt, sollten wir uns in Zeiten von Trump nicht verlassen.«

Also kommt der Russe wieder? Und der Türke marschiert auf Wien? Le Pen besetzt das Rheinland, so daß soziale oder gar Klassenfragen vorm kommenden Weltenbrand so peinlich und verfehlt sind wie die, warum eine bestsellernde »Hirnkönigin« (Buchtitel) mit Blödmetaphern aufgerüschte Nullansichten in Deutschlands Qualitätspresse quengeln darf?

Die Zukunft der westlichen Welt: Titanic