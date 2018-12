Am morgigen Donnerstag, den 13. Dezember, sind die Drei TITANIC-Chefredakteure Gaitzsch/Hürtgen/Wolff zum letzten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen; danach werden sie nichts mehr miteinander zu tun haben. Kommen Sie also in den Kulturclub "Schon Schön" in Mainz und erleben Sie ab 20 Uhr den traditionellen TITANIC-Jahresrückblick. Hopp-hopp!