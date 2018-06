Sie sind in Ulm beinahe von einem Radfahrer überfahren worden. Das passiert im Vaterland ja häufiger, aber wenn’s ein Asylant war, ist es natürlich was Besonderes: »Ich wette«, wetteten Sie im »Schwäbischen Tagblatt«, »daß es ein Asylbewerber war. So benimmt sich niemand, der hier aufgewachsen ist mit schwarzer Hautfarbe. Das wäre völlig mißglückte Integration.«

Im Gegenteil, Palmer, im Gegenteil; und wenn Sie demnächst auf der Autobahn in die Leitplanke gedrängelt werden und der Rettungswagen nicht durchkommt, weil die Leute handyfilmen: dann sind das welche, die hier aufgewachsen sind, egal welcher Hautfarbe.

Daß Ihnen das wurscht ist, wettet Titanic