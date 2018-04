Werte zu haben, macht sich immer gut. Und »Unternehmensführung ist wertvoll, wenn sie zum Unternehmenswert, zur Wertschätzung seitens Kunden und Belegschaft und zu den Werten der Gesellschaft beiträgt«, wie wir in der Einladung zu einer Veranstaltung mit Ihnen lesen. Angesichts der Arbeitsbedingungen in asiatischen Sweatshops, wo auch Ihre Fußbälle und Turnschuhe hergestellt werden, zählt aber wohl immer noch zuerst der Wert der Aktie, oder? Gerne ergänzt um ein paar Worthülsen, die am besten mit dem gleichen Buchstaben anfangen, weswegen die Tagung mit Ihnen auch »Wie werden Werte Wirklichkeit?« hieß.

Wissen Sie was? Das geht noch besser: »Geld, Gold, Glück – ganz gediegen großverdienen«. Oder: »Mit modernem Menschlichkeits-Marketing monatlich mehr Moneten machen«. Im Jahr drauf dann der große Kongreß »Ethisch erscheinen, Eindruck erzeugen, elegant Erlöse erzielen: eine Erläuterung«.

Wertfrei: Titanic