Du bist eine katholische Privatschule in Menden im schönen Sauerland, und wie man hört, wirst Du demnächst 100 Jahre alt. Das ist ja mal was! Wo aber soll dieses freudige Ereignis gefeiert werden? In der Turnhalle etwa? Nein, wie es sich für eine so fromme Anstalt gehört, wirst Du mitsamt allen 1000 Schülerinnen und Schülern gen Rom ziehen. Ein waschechter Kinderkreuzzug mithin! Anders als die mittelalterlichen Vorgänger wird man Deine Knaben und Mägdelein wohl nicht als Sklaven an die Sarazenen verkaufen, doch es mag schon sein, daß die ein oder andere Puella einem römischen Strizzi verfallen und nimmer wiederkehren wird. Dennoch: Ite, missa est.

Meinen die Pilger auf der Titanic