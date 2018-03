Selbstverständlich sind Sie »klug und redegewandt«, das muß uns das evangelische Magazin »Chrismon« nicht eigens anläßlich Ihres angeblichen Abschieds als Coherausgeberin noch mal eintrichtern, das beweisen Sie doch permanent durch Ihre außergewöhnlichen Wortmeldungen – so z.B. in eben dieser »Chrismon«: »Mein Beruf ist meine Profession.« Das regt mal wieder zum Nachdenken an. Etwa darüber, ob Sie nun, im dräuenden Ruhestand, Ihr Steckenpferd zum Hobby machen werden.

Bleiben wird aber mit Sicherheit Ihre Eigenliebe, ist die doch Ihr Narzißmus. Bzw. siehe: »Ich war immer Margot Käßmann.«

Ist und bleibt ja auch immer Titanic: Titanic