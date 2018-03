arbeiten als Digitalbotschafterin der Bundesregierung von Sigmar Gabriels Gnaden eigentlich »unabhängig« und »ehrenamtlich«. Jetzt hat ein Rechercheteam von »Spiegel« und »Report Mainz« allerdings aufgedeckt, wie gut Sie vernetzt sind: ein bißchen zu gut nämlich. Aufsichtsrätin bei Ing-Diba, Kuratorin der Telekom-Stiftung und »Principal Investigator« des »Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft« heißen nur einige der teils fürstlich bezahlten Posten innerhalb des »Systems Gesche Joost« (»Spiegel«).

Uns beschleicht da ein schrecklicher Verdacht: Kann es sein, daß Sie eine künstliche Intelligenz in einem menschlichen Körper sind, mehr Bot als Botschafterin, so etwas wie Skynet, ein sich selbständig ausbreitendes Computernetzwerk mit dem Ziel, in sämtlichen Gremien, Vorständen und Executive Boards des Landes einen Joost-Host zu installieren? Augenblick – da kommt gerade eine Nachricht aus dem Redaktionsfaxgerät … Oh. Sie sind ab sofort unsere neue Herausgeberin? Ähm, dann … herzlich willkommen?

