Allein: Was soll ich nun tun? Der alte Bahnhof ist so gut wie weg, der neue wird so gut wie nie fertig werden. Wir können uns in Larmoyanz suhlen, uns die Augen ausheulen wie damals am Schwarzen Donnerstag, als einem alten, gegen S21 protestierenden Mann die Glotzböbbel seitens polizeilicher Augenärzte aus den Höhlen gespült wurden. Oder wir richten den Blick, sofern wir noch einen haben, nach vorne.