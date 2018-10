Gamardschoba! Der fröhliche Stalin-Ähnlichkeitswettbewerb – Buchmessenlesung

Zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse 2018 lädt das endgültige Literaturmagazin TITANIC zum fröhlichen Vorlesewettbewerb und huldigt dem größten Georgier aller Zeiten: Jossif Wissarionowitsch "Väterchen" Dschughaschwili, genannt Stalin. Den Autor so einfühlsamer Werke wie "Voll am Archipel GULag!" und "Besser bei 60 Grad – Die Kunst der großen Säuberung" gilt es ebenso wieder zu entdecken wie dessen Heimatland, schließlich verfügt Georgien über eine der ältesten Alkoholikerkulturen der Welt. Alt-Apparatschik Oliver Maria Schmitt führt durch den literarischen Schauprozess, in dem Deutschlands beste Alt- und Jungstalinisten sich gegenseitig denunzieren: Leo Fischer, Torsten Gaitzsch, Moritz Hürtgen, Paula Irmschler, Fabian Lichter, Leo Riegel, Tim Wolff, Ella Carina Werner, Hans Zippert und Ehrenstalinist Dietmar Dath (FAZ). Gemeinsam verhöhnen und verherrlichen sie das Buchmessengastland Georgien und verwandeln die Brotfabrik in eine kochende, dampfende Literatursauna. Jeder überlebende Teilnehmer erhält eine Stalin-Note, der Sieger wird in Wodka aufgelöst.

Dienstag 9. 10. 2018, 20.00 Uhr

Brotfabrik Frankfurt

Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt

www.brotfabrik.de

VVK 13 Euro, AK 16 Euro