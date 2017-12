Das will ich mir jetzt aus Barmherzigkeit verkneifen, die Bahn mal wieder zur Rede zu stellen dafür, Dutzende Milliarden in technophilen Entscheider-Träumen zu versenken, damit es sich noch energischer kreativen Zeitarbeitsplätzen hinterherrasen läßt, während unser Intercity von D. nach H. schon mit einem Wagen weniger einfuhr und nur glückliches Geschick verhinderte, daß es der Wagen war, für den unsere Reservierung galt. (Es gibt ja Leute, die die gegenwärtigen Verhältnisse für Krieg halten. Immerhin die Flüchtlingszüge haben wir schon; oder jedenfalls manchmal.) Hinter Kassel stand dann plötzlich diese junge deutsche Familie im Abteil, die wegen der üblichen Anschlußzugsprobleme und eines Ausweich-ICE, der unseren Zug überholt hatte, ihre Plätze erst zwei Stunden später in Anspruch nehmen konnte (und auch mußte), und das Erstaunliche war, daß die Herrschaften, die auf diesen Plätzen saßen, die Plätze sogar ohne Murren, ja geradezu verständnisvoll hergaben; wenn schon sonst nichts, macht doch die Bahn als Schicksalsgemeinschaft die Leute freundlich, wenigstens manchmal und untereinander.

Also diese Familie, zwei frühe Dreißiger, zwei Kinder, vielleicht drei und eineinhalb, und wir hatten uns nie gesehen und haben bloß zwei freundliche Sätze miteinander gewechselt; und trotzdem erkannte ich sie: weil es nämlich exakt die Familie war, die gemeint ist, wenn die Mittelschicht von der Mittelschicht spricht.

Die Frau: auf diese provinzielle Weise urban (oder eben umgekehrt), Berlin oder Posemuckel, das läßt sich wirklich kaum mehr sagen; Akademikerin, was im weitesten Sinne Soziales, evtl. Umwelt. Kocht am liebsten Sachen aus Omas Rezeptkladde, hat aber auch ein Dutzend bunt aufgemachter Kochbücher im Regal, z.T. geschenkt gekriegt. Die Kinder mit verdünnt ambitionierten Namen; der Ältere bereits in Tatzenjacke, das Logo so groß wie sein Kopf. Sie liest Rolf Dobelli und Nele Neuhaus, ist kritische Facebook-Nutzerin und geht nach den Tagesthemen ins Bett, sie muß früh raus, der Kinder wegen. Sie redet sehr freundlich mit ihnen.

„Aber eines trüben Tages sieht man heller und fragt, ob es denn richtig ist, den Weg, der von Gott wegführt, so zielbewußt mit keinem Schritte zu verfehlen.“ Karl Kraus, 1914 („In dieser großen Zeit“)

Der Mann nimmt, kaum daß er sitzt, das Telefon in Betrieb. Es geht in seinem Gespräch um eine Promotion. Das Telefon ist etwas zu groß für Soziologie, er sieht auch nicht so aus; eher Ingenieur, Medizin vielleicht. Er hätte gern einen großen Audi. Sie fahren Bahn nicht aus Überzeugung, sondern weil es vor den Feiertagen Sinn macht. Als der Mann immer weiter telefoniert, weist seine Frau ihn darauf hin, daß er den Mitreisenden störe, aber nicht generell, sondern beim Vortrag vom „Karpfen Kilobald“: Elternsolidarität. Im Kitabeirat sitzt sie nicht, aber wenn auf dem Elternabend diskutiert wird, ob das Sportprogramm grundsätzlich im Freien stattfinden soll, dann ist sie dafür, weil Bewegung an frischer Luft Kurzsichtigkeit vorbeugt. G8 fand sie trotzdem problematisch.

Trump hassen beide, weil er das Klima kaputtmacht. Im Februar fliegen sie in die Sonne, da halten sie es in der Kälte nicht mehr aus. Im Supermarkt kauft sie Biofleisch. Eine Jamaika-Koalition wäre mal was anderes gewesen, auch wenn der Mann findet, daß die Grünen eine Verbotspartei sind. Sie freut sich auf ihre Eltern, er findet es ein bißchen früh, schon am Mittwoch hinzufahren.

Dies alles weiß ich nicht und weiß es doch, und was ich auch weiß, ist, daß das der Angelpunkt des Landes ist. Ich wünsche angenehme Tage.

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige