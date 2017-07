Sie sind ein ganz passabler Schauspieler, konnten es dabei aber leider nicht belassen, sondern mußten auch noch den Ludwig-Börne-Preis vergeben, nämlich an Rüdiger Safranski, der was getan hatte? »Er hatte am Selbstverständnis des Guten gekratzt. Nicht mehr, nicht weniger.« Das ist ja allerhand. Wobei mit »dem Guten« diejenigen gemeint sind, die allen Ernstes geflohenen Menschen helfen wollten. »Würde in der Naivität nicht ein alle Widersprüche ausblendendes Moment liegen, könnte man die fahnenschwenkenden Willkommensfundamentalisten tief gerührt in die Arme schließen, während die Fremden, ein weiteres Mal, ungesehen und unerkannt, traurig an ihnen vorbeizögen.« Wie meinen? Wer zieht warum wohin und wie vorbei? Egal, weiter: »Man fühlt sich wie auf einem Dampfer auf unruhiger See, der Kapitän fährt auf allgemeinen Wunsch die sichernde Reling herunter – und alle Passagiere stürmen wohin? In die Mitte. Man beklagt mit gefüllten Taschen die Armut, man wackelt mit unheilbar empathischer Brustschwellung und gedankenfreier Selbstergriffenheit, leider nicht in Gedankenfreiheit, über das Mitteldeck, beseelt von der eigenen inneren Wahrheit, mit der man in aller Bescheidenheit, vor allem aber uneigennützig, die Allgemeinheit beglücken will.«

Zum Glück mußte Ludwig Börne nicht mitanhören, wie Sie hier sprachlich-intellektuell Schiffbruch erlitten, weil Sie mit unheilbar empathischer Brustschwellung und gedankenfreier Selbstergriffenheit wie allerdings auch tatsächlich vollständiger Gedankenfreiheit, beseelt von Ihrer eigenen inneren Wahrheit, in seinem Namen allerhand über die Reling gehen ließen – ihm wäre nur geblieben, ungesehen und unerkannt traurig an Ihnen vorbeizuziehen.

Bemerken Sie wenigstens die Kratzer in Ihrem Selbstverständnis? Die 20 000 Euro dann zackig an Titanic