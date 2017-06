waren in Yad Vashem und haben fürs Gästebuch so deutliche wie bewegende Worte gefunden: »Nirgendwo sieht man so überdeutlich, zu wieviel Bösem Menschen fähig sind und wie unvergleichlich das Leid ist, das über andere gebracht wurde.«

Schön. Das heikle Täterproblem hätte ein aussageidentisches und dabei sehr viel peppigeres »Shit happens!« allerdings genauso aus der Welt gebracht; beim nächsten Mal, ja?

Passiv: Titanic