Manchmal kommen auch wir an unsere Grenzen bei der verzweifelten Erziehung von Journalistenschulenabgängern und »Spiegel«-Aufsteigern wie Ihnen. Denn es ist sicherlich vollkommen unmöglich, Ihnen verständlich zu machen, was alles bzw. daß alles an diesen Worten falsch ist, die Sie als »Kommentar« zum Koalitionsvertrag in Ihr Boulevardportal gehauen haben: »Aufbruchstimmung? Großer Wurf? Na ja. Die Erwartungen an eine neuerliche Große Koalition sind gering. Genau darin liegt die Chance für Union und SPD.«

Wer solchen Meinungsblindtext, den man zu beliebigen Themen von SZ bis »Zeit« genau so lesen muß, zudem mit der Überschrift »Überrascht uns!« versieht, dem sei nicht nur die Große Koalition gegönnt, sondern auch …

Ja, was?

Würde Sie gern überraschen: Titanic