»Mich beschäftigen die Schicksale der Menschen«, behaupteten Sie (vermutlich ohne rot zu werden) in der »Süddeutschen Zeitung«, als Sie gefragt wurden, ob Sie bzw. die Ihnen unterstehende Firma Siemens mit »den geplanten Entlassungen in Ostdeutschland« nicht am Ende »die AfD stärken« würden. Ihre Anteilnahme ist allerdings nicht auf Ihrem eigenen Unternehmermist gewachsen, sondern verdankt sich einer für Sie offensichtlich inspirierenden Unterhaltung in privatem Rahmen: »Meine älteste Tochter hat vor kurzem zu mir gesagt: ›Papa, Jobs sind nun mal ein wichtiger Bestandteil im Leben.‹ Das hat mich echt nachdenklich gemacht.« Mit Recht!

Und weil Kindermund bekanntlich Wahrheit kundtut, Ihre Tochter zudem kein naiver Dreikaeserhoch, sondern ein lebenserfahrener Mensch zu sein scheint und Sie offensichtlich bis zum überraschenden Gespräch mit dem Nachwuchs Jobs nicht als wichtigen Lebensbestandteil betrachtet haben, ergo auch nicht zu benötigen scheinen: Wie wäre es also, Kaeser, wenn Sie Ihre eigene Entlassung planen und fristlos durchführen würden?

Findet echt bedenkenswert: Titanic