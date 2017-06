Sie leben in Wien, sind studierte Politikwissenschaftlerin und Informationsdirektorin der Sendergruppe Pro-Sieben-Sat-1-Puls-4. Soweit Ihre Umstände, wir kommen später darauf zurück. Auf Twitter jedenfalls äußerten Sie sich in einer vielgeteilten Nachricht kurz vor der französischen Stichwahl zwischen Macron und Le Pen so: »All diese französischen Linken, die nun nicht wählen gehen, weil ›eh der Neoliberale gewinnt‹, könnten sich am Sonntag wundern, was alles geht.«

Ja, hier paßt und fügt sich alles vortrefflich! Aus Österreich, wo man derzeit in Sachen Rechtsradikalismus ausnahmsweise sogar mal den Deutschen voraus ist, erklärt eine Vertreterin des neoliberalen Medienpuffs Pro-Sieben den französischen Linken, was zu tun ist. Als Politikwissenschaftlerin weiß sie natürlich, daß linke Widerspenstigkeit Faschisten wie Le Pen in die Stichwahl bringt. Und nicht etwa neoliberale Typen wie Macron, die sich jahrzehntelang im Verbund mit neoliberalen Kanälen über linke Argumente als dümmliche Träumereien oder gar staatsgefährdend auskotzen, und eine gnadenlos asoziale Politik betreiben, die, auch wenn es diesmal dann doch noch nicht geklappt hat, dann halt in fünf Jahren Le Pen ins Präsidentenamt hieven wird.

Ach, Milborn, drauf gepfiffen! Es beruhigt sich wieder, wundert sich nicht mehr und übernimmt gerne die Verantwortung für AfD, Ihre FPÖ und zur Not dann eben auch noch für den Front National: Titanic