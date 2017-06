Russischer Oberhacker tritt zurück!

Weil sich Ihr Bundespräsident Alexander van der Bellen in einer Diskussionsrunde zu der Aussage hinreißen ließ: »Wir werden noch alle Frauen bitten müssen, Kopftuch zu tragen aus Solidarität mit jenen, die es aus religiösen Gründen tragen«, fühlten Sie sich aufgrund dieses – zugegeben recht wirren – Zitates veranlaßt, einen ach wie ulkigen Facebookpost in den Äther zu jodeln. Auf einem Foto haben Sie Ihren, nennen wir es Kopf, mit einem Tischtuch (»aus Solidarität unseren Frauen gegenüber«) umknotet, darunter bombardieren Sie van der Bellen mit weiteren Versuchen ironischer Überhöhung: »In weiser Voraussicht auf das noch folgende Alkoholverbot aus Solidarität jenen Religionen gegenüber, in denen man keinen Alkohol trinkt, habe ich heute schon einmal damit begonnen, mein Verdauungsschnapserl nach meinem geliebten Schweinsbraten gegen ein Stamperl steirisches Kernöl zu ersetzen!«

Fast witzig, Herr selbsternannter »Volks-Rock’n’Roller«. Doch um die Pointe zu perfektionieren, hätten Sie das tendenziöse Klischeeschauspiel noch weiter auf die Spitze treiben sollen. Zum Beispiel, indem Sie sich aus Solidarität mit jenen Religionen, in denen man Ungläubige ermordet, von einem feschen Kässbohrer-Lastwagen überrollen lassen.

Wenn schon, denn schon.

Meint Titanic