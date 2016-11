Derzeit sind Sie mit Ihrem Comedyprogramm »Diagnose Dicke Hose« unterwegs, doch dieser Befund scheint neueren Datums. Aus dem Magazin Kulturnews erfuhren wir nämlich, daß Sie früher eher schüchtern waren. Gefragt, was »an Schüchternheit so richtig scheiße« sei, antworteten Sie: »Du kommst bei Mädels nicht weit.« Um zu lernen, wie man beim anderen Geschlecht landet, müsse man »einmal so richtig auf den Putz hauen. Man muß in die Angst, abgelehnt zu werden – denn das steckt ja hinter Schüchternheit letztlich –, einfach mal reingehen. Man muß das erleben, wenn andere sagen: Ich find’ dich scheiße!« Was wir bei Ihnen natürlich trotzdem nie tun würden, lieber Herr Knop! Wir würden Ihnen vielleicht sagen, daß Sie unkomisch, ein mieser Parodist und schlicht unerträglich sind. Ja, vielleicht gingen wir gar so weit, Sie eine ekelerregende Aufschneidervisage und einen schmierigen Kotzkloß zu nennen – aber nie, nie, nie würden wir Ihnen sagen, daß wir Sie scheiße finden. Denn das wissen Sie doch nun schon! Geht aus der Angst wieder raus: Titanic