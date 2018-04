Die Bundesregierung hat eine kleine Anfrage der Grünen zum Zustand deutscher Gewässer beantwortet: Stolze 6,6 Prozent der untersuchten Fließgewässerabschnitte sind nach EU-Kriterien ökologisch in gutem, saubere 0,1 Prozent sogar in sehr gutem Zustand. Einige unbedeutendere Flüsse weisen allerdings ein paar Problemchen auf: Während im Main bei Frankfurt Stoffe wie Koks und Liquid Ecstasy die Wasserqualität beeinträchtigen, leidet der Neckar unter einem hohen Diesel-Anteil. In der Elbe fließt neben Wasser hauptsächlich Ausländerblut, der Rhein besteht mittlerweile quasi nur noch aus Kölsch. Daß in mehr als 93 Prozent der insgesamt 8995 Flüsse nicht mehr die Gemeinschaften aus Fischen, Pflanzen und Kleintieren leben, die dort anzutreffen sein müssten, läßt sich verschmerzen: Stattdessen haben wohlhabende Biber und korrupte Lachse den Lebensraum vollständig gentrifiziert. "Wir werden das also weiter vor sich hinplätschern lassen, der Markt wird das schon regeln", so ein Sprecher der Bundesregierung.

