Das war alles nicht so gemeint? Keine Kritik an Jan Böhmermann? Hinterher jedenfalls sagten Sie dem »Spiegel«: »In keiner Weise bezieht sich dieser Arschloch-Satz in diesem Moment explizit auf Böhmermann. An ihn habe ich gar nicht gedacht.« Das ist doch bestimmt bloß campinosches Ungeistgeplapper! Wir sagen: Besser klug und schlau sein als ein Vollidiot, der als halblobotomiert krähender Hauptgockel einer beknackten Opi-Kapelle mit seinem Spießertum und seinem höllischen Mundgeruch die Öffentlichkeit zupestet.

Denkt dabei übrigens nicht an Sie, Campino: Titanic