+++ Präsident Trump hat seit zwei Sekunden nicht mehr getwittert +++ Hillary Clinton ist nach wie vor auf freiem Fuß +++ Ursprünglich wollte Trump gestern drei Länder beschimpfen (Disneyland, Neverland und Taka-Tuka-Land), ging dann aber lieber Golf spielen +++ In den vergangenen drei Stunden mußte niemand aus der Regierung zurücktreten +++ Seit Trumps letztem Wutausbruch sind bereits mehrere Stunden Minuten vergangen +++ Trotz viel Spott aus Schweden hat der Präsident dem Land bislang weder mit einem Atomkrieg noch mit einem Mauerbau gedroht – und auch nicht mit einem Staatsbesuch +++ In den vergangenen 24 Stunden hat Trump lediglich 100 Minderheiten beleidigt – so wenige an einem Tag waren es schon lange nicht mehr (zuletzt Mitte Februar 2017) +++ Trump und seine engsten Mitarbeiter haben seit fünf Minuten keinen Anschlag mehr erfunden +++

