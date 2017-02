Mit wehen Knochen fiebert TITANIC-Kritikopa Hans Mentz dem Ende des Winters entgegen. In der Februarausgabe packt er trotzdem einiges an: eine kniffelige Gedichtübersetzung mit Schnaps, den Fiction-Podcast "Welcome to Night Vale", Dietmar Bittrichs "99 deutsche Orte, die man knicken kann" und noch manches mehr.

Jetzt online für Sie abrufbar in der neuen Humorkritik, gratis und ohne einen einzigen Fehler. So können Sie sich dankbar und beeindruckt zeigen: durch die Bestellung eines TITANIC-Abonnements samt einer wertvollen Prämie. Oder Sie kaufen zumindest die aktuelle Ausgabe als PDF- oder Printheft.

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige